ياسمين صبري في مرمى الإنتقادات من جديد!

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، للإنتقادات مرة جديدة، من قبِل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب مسلسلها الرمضاني "​فرصة تانية​"، وعدم منطقية الأحداث فيه والقصة المبالغ في تفاصيلها، وذلك بعد أن كشفت ياسمين أنها لم تفقد الذاكرة، وأن طوال الفترة الماضية كانت تخدع "زياد"، الذي يجسد دوره الممثل المصري أحمد مجدي.

وشبه البعض المسلسل بالأعمال الهندية المليئة بالأحداث غير المنطقية، وقارن المتابعون بين شخصية ياسمين والوجه الجديد "دنيا ماهر"، التي تجسد شخصية نجلاء في مسلسل "بـ100 وش"..

كما قارن المتابعون بين ياسمين ودنيا من ناحية الشكل والجمال، فإستطاعت دنيا أن تظهر في المسلسل من دون "ماكياج والإعتماد على موهبتها بشكل أساسي، متهمين ياسمين أنها تعتمد على الجمال وليس الموهبة.

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