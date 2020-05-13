نادين الراسي تعايد خطيبها بعيد ميلاده - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة ​نادين الراسي​ خطيبها مجد دعبول بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة لهما على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت : عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وزوجي المستقبلي. في هذا اليوم المميز أصلي لله أن يحيك ويعطيك اياما سعيدة وكلها سلام. تستحق ذلك لأنك انسان مميز . أحبك.

يذكر ان الممثلة اللبنانية نادين الراسي كانت قد اثارت الجدل في الفترة الاخيرة بعد دخولها إلى عالم تيك توك ونشرت فيديو بدت فيه وهي تبكي على عكس النجمات اللواتي ينشرن مقاطع مضحكة.

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