تراند اليوم : فنان مصري يبكي على الهواء.. تفاصيل مثيرة

ظهر فنان مصري مثير للجدل بشكل مؤسف على الهواء مباشرة وهو يبكي في لحظة نادرة قلما تتكرر.

بكى الموسيقار حلمي بكر بسبب الحديث عن ابنته الصغيرة في جزء من حلقة “شيخ الحارة” والجريئة” التي اصبحت بعيدة عنه منذ فترة

وقال “بكر” في جزء من الحلقة: الموضوع ده كله بنتي هي اللي مموتاني ..

بتقولي بابا وحشتني وحلمت إن فيه ناس مزعلينك وباديك إزازة ماية وعيطت.

ودخل حلمي بكر في خلافات مع زوجته السابقة بعدما أخذت طفلتهما ورحلت .

واعتاد “بكر” على التصادم مع أغلب مطربي مصر المعاصرين في البرامج ، متهما إياهم بإفساد الذوق المصري