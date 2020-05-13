تراند اليوم : أول رد من على غزلان على منة عرفة بأنها “عزباء”

وشارك علي غزلان جمهوره ومتابعيه، بصورة له برفقة منة عرفة، عقب تصريحها في رامز مجنون رسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلاً: “عزباء !! ده أنا حتى بضحكك”.

وقعت مساء اليوم الاثنين، الفنانة الشابة منة عرفة مساء، ضيفة على برنامج رامز جلال، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة ام بي سي مصر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

علاقة منة عرفة وعلي غزلان

يشار إلى أن الثنائي منة عرفة وعلي غزلان، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت منة مع غزلان، في فيديو بمعرض الكتاب وأرسلت له قبلات على الهواء.