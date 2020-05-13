شاهد.. رامي عياش يثير الجدل بـ “اكل الثعابين المشوية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 09:57 صباحاً - أثار الفنان اللبناني رامي عياش الجدل بتصريحه بأنه يأكل ثعابين وذلك في حلقة الامس من برنامج “اغلب السقا” على شاشة قناة “mbc مصر”.

فخلال الحلقة وجهت رزان مغربي، مقدمة البرنامج، سؤالا الى رامي عياش عن اغرب اكلة تناولها ليرد عليها “ما بتذكر”.

وردا على سؤاله عن “اكل الثعابين”، قال رامي عياش “انا اكل كل شيء” موضحا انه يأكلها مشوية.

وعند استغراب احمد السقا ورزان مغربي برر رامي عياش ذلك بالقول “لأن نحن اهل جبل كمان شوي عادي”.

يذكر ان احمد السقا قد فاز في نهاية الحلقة وبادر بالتبرع بالمبلغ الذي فاز به لجمعية عياش للطفولة.