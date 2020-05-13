بعد غياب.. بشار غزاوي وسلمى رشيد يطلان من الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــــرد: لفت الفنانان بشار غزاوي وزوجته سلمى غزالي الأنظار بأحدث إطلالة لهما بعد غياب. وجاء هذا في لقاء عبر الفيديو أجري معهما ضمن حلقة من برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.

وتطرق بشار خلاله إلى الصعوبات التي واجهها خلال مرحلة الحجر المنزلي حيث كان في الرياض فيما بقيت عائلته في أستراليا. وقال إنه تمكن أخيراً من لقائهم وأنه كان عليه قبل ذلك الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.

وأضاف أنه واجه حينها مشكلة تتعلق بنوع الأكل الذي قدم له قبل أن تعترض زوجته على ذلك مشيرة إلى أنه كان عليه التعبير عن اشتياقه إليها وإلى أولادهما.

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وفي السياق نفسه ردت سلمى على الجدل الذي أثير حول عدم ذهابها لزيارة شقيقتها أثناء مرضها. وقالت إنها كثيرة الانشغالات خصوصاً أنها تقيم مع ولديها في بلد غريب.

وذكرت أنها تتواصل بشكل دائم مع ريم ولفتت إلى أن الأخيرة توجهت إلى فرنسا في مرحلة مرضها الأولى وأنها لم تكن تمتلك فيزا شنغين تتيح لها السفر إلى ذلك البلد وأن كورونا أعاق بعد ذلك كل التنقلات.

وفي هذا الإطار دافع عنها الكثير من المتابعين الذين اشاروا إلى أنها تهتم بشقيقتها دائماً وان العلاقة بينهما جيدة جداً. وفي المقابل ركز آخرون على شكلها وشكل زوجها وأعربوا عن استغرابهم قيامها بحلاقة شعرها تماماً. كما رأى بعضهم أن علامات التقدم في السن تظهر على وجه الغزاوي.