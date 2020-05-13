علامات التقدم في السن تظهر على دايفيد بيكهام وتفاجئ محبيه

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنجم كرة القدم البريطاني دايفيد بيكهام لفتت الكثير من الأنظار.

وبدا فيها النجم وقد طرأت على ملامحه الكثير من التغييرات. وركزت العديد من تعليقات المتابعين على ظهور علامات التقدم في السن على وجهه. وتساءل آخرون عن سبب فقدانه لشعره الذي بدا أنه تساقط تماماً.

وفي المقابل أشار الكثيرون إلى أن النجم حافظ على وسامته رغم مرور السنوات. ويشار إلى أن الأضواء سلطت مؤخراً على زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام بسبب إعلانها معاناة الدار التي تحمل اسمها من أزمة مالية وأخذها بعض التدابير التي يمكن أن تحد من الخسائر.

ويذكر أنها تعرضت لموجة من الانتقادات على إثر مطالبتها الحكومة البريطانية بتقديم المساعدات لها حيث رأى الكثيرون أنه لا يمكن إعطاؤها المال من مساهمات دافعي الضرائب. وانتشرت بعد ذلك أخبار تفيد بأن الفنان السير إلتون جون لبى نداءها وقدم الدعم لها.