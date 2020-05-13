ما مصير حفل جوائز “أوسكار” 2021 في ظل كورونا؟

متابعة بتجـــــــــرد: نقل تقرير لصحيفة The Sun عن منظمين لحفل توزيع جوائز الأوسكار قوله إن القيمين على الحدث السنوي يبذلون كل ما في وسعهم من جهود من أجل ضمان إقامته في العام 2021.

وأضاف أنهم يخوضون محادثات منذ أسابيع عدة من أجل تحديد مدى إمكانية تنظيم الحفل في ظل تأجيل إصدار الكثير من الأفلام بسبب الظروف التي فرضها انتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال: “يمكن صناعة الأفلام أن تدمر إذا أعلنت استوديوهات الأفلام تأجيل عروضها حتى حفل 2022 “. وتابع: “ما تم اقتراحه حتى الآن هو تأجيل موعد الحفل الذي كان من المقرر إقامته في 28 شباط (فبراير) حتى أواخر شهر أيار (مايو) أو مطلع شهر حزيران (يونيو) 2021”.

ورأى أنه يمكن بذلك طرح الأفلام التي تم تأجيل عروضها الأولى في الأشهر المتبقية من 2020 أو في أوائل العام التالي على أن تبقى مؤهلة للحصول على الجوائز.

ويشار إلى أنه تم تأجيل عروض بعض الأفلام الرئيسية وهو ما جعل إمكانية إحياء الحفل في موعده السنوي أمراً غير ممكن.