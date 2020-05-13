بالصورة – والدة بيونسي تسرق الأنظار منها

متابعة بتجــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة العالمية بيونسي ووالدتها. وأذهلت الأخيرة وتدعى تينا نولز لوسون الجميع بجمالها ورأى الكثيرون أن النجمة ورثت منها الكثير من ملامحها المميزة.

ويشار إلى أن بيونسيه نشرت لها مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مجموعة من الصور وأرفقتها برسالتها مطولة وجهتها إليها.

ومما كتبت: “أمي العزيزة. أعترف بفضل كر جزء منك وكل ثانية تشاركتها معك. شكراً لأنك منحتني الحياة والوعي. لك أكن لأصل إلى ما وصلت إليه في الحياة من دون قوتك، حكمتك وصلواتك. ما أريده في الحياة هو أن يشعر أولادي بالحب الذي جعلتني أشعر به أنت. أقدرك وأشكرك كثيراً”.

كما توجهت إلى متابعيها وعلقت: “إلى كل من يقرؤون هذه الرسالة شكراً لتقديركم لأمهاتكم. أرسل حبي وإيجابيتي إلى كل أولئك الذي فقدوا أمهاتهم. أحبكم بشدة”.

وحققت من خلال ذلك أكثر من 3 ملايين و300 ألف إعجاب وتلقت الكثير من التعليقات التي أعرب فيها المتابعون عن تأثرهم. كما تفاعلت معها والدتها وعلقت: “أكاد أبكي”.