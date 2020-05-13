خاص بالصور- النجمان التركيان الكير كاليلي وبورتشين تيرزي يجتمعان من جديد

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May 13, 2020
بيرلا جعجع: حضر كل من النجمين الشهيرين “الكير كاليلي” و”بورتشين تيرزي اوغلو” جنازة الموسيقار “الباي جولتيكين” الذي توفي بعد معاناة مع ورم في الدماغ.
والتقطت عدسات الكاميرات الكير وبورتشين وهما يلقيان النظرة الاخيرة على الموسيقار الراحل الذي ترك بصمة مميزة في المسلسلات التركية خاصة أنه أشرف على الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الدرامية منها “حب للإيجار”، “بويراز كارايل”، “قيامة ارطغرل” و”المؤسس عثمان” مؤخراً.
نذكر أن قصة حب جمعت “الكير كاليلي” و”بورتشين تيرزي اوغلو”، إلا انها لم تكتمل بسبب انفصالهما بعد أكثر من ثلاث سنوات من العلاقة الغرامية، وأشارت الصحف حينها ان الكير مر بحالة إكتئاب حادة ما دفعه للإنفصال عن حبيبته بورتشين.
ترجمة موقع الخليج 365.
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