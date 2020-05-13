ام بي سي توقف عرض “مخرج 7”

يختتم المسلسل الكوميدي “مخرج 7” مع ناصر القصبي، حلقاته العشرين المقرّرة لشهر رمضان الحالي على MBC1، اليوم الأربعاء 13 مايو الحالي.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت إن إيقاف المسلسل، الذي أثار الكثير من الجدل خلال عرض حلقاته، جاء بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته جراء توقف حركة السفر والطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويبدأ عرض المسلسل الكوميدي الشهير “درب الزلق” مع عبد الحسين عبد الرضا، بنسخته المحسّنة كلياًّ، صوت وصورة، في التوقيت نفسه، وذلك اعتباراً من الخميس 14 مايو الحالي، الموافق 21 رمضان.

وبذلك يعود الجمهور ليستذكر مغامرات الأخويْن المنحوسيْن (عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج) اللذين أصبحا ثريّين بين ليلةٍ وضحاها، ومعهما صفقات “شراء الأهرامات” و”زوج الأحذية اليسرى” وغيرها من الحلقات والمواقف التي لطالما رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين.

يُعرض مسلسل “درب الزلق” يومياً علىMBC1 خلال شهر رمضان، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.