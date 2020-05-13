نجلاء بدر تعتدي على خادمة فيفي عبده.. وتطالب بطردها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية نجلاء بدر في فخ برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه مواطنتها الفنانة فيفي عبده وبرفقتها الفنانة المغربية زينب عبيد، حيث بدأت الإثارة مبكرًا حين التقت نجلاء بدر برجل الأمن أثناء دخولها لفيلا فيفي عبده.

وأخبر الحارس نجلاء بدر بأن اللمبة مضيئة ومنعها من المرور من الباب عدة مرات وطالبها بارتداء حذاء من نوع خاص فضحكت قائلًة: "هو أنا داخلة المطار"، وظلت كذلك حتى ظهرت فيفي وأدخلتها منزلها.

وبعدما دخلت نجلاء بدر المنزل جلست مع فيفي عبده وتبادلتا أطراف الحديث وأثناء اندماجهما أفزعها صوت فرقعات البيت فبادرت فيفي عبده بتوصيل فكرة أن منزلها محسود.

ورددت فيفي عبده جملتها: "الله أكبر عليا وعلى بيتي"، وقامت برش الملح في أرجاء المنزل وأيضًا على ضيفتها نجلاء بدر التي بدا عليها علامات الدهشة والاستغراب مما يحدث.

وأحضرت فيفي عبده، "عروس ورق" وظلت تثقب فيها - وهذه عادة عند المصريين - تدل على أن من يقوم بها تعرض للحسد، وأثناء ذلك دخلت الخادمة فسقطت على الأرض بالمشروبات التي تحملها فصرخت نجلاء بدر بقوة.

وسارعت نجلاء بدر لإنقاذ الخادمة وظلت تردد "الله أكبر" في أذنها وحين استفاقت اعتدت عليها وأسقطتها أرضًا، ثم تمالكت أعصابها وظلت تواسي فيفي عبده في مصيبتها ومنزلها الخرب.

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وحين صعد الدخان من حمام فيلا فيفي عبده، سارعت نجلاء بدر لإطفائه ودخلت معها الخادمة إذْ قامت الأخيرة بجذبها على الأرض وإغراقها في المياه وبتلك اللحظة فقدت نجلاء بدر أعصابها وظلت تشتم الخادمة وتعتدي عليها ضربًا وطلبت من فيفي عبده طردها من منزلها.

وظلت فيفي عبده تصرخ وسقطت على الأرض وهي تردد: "بيتي اتخرب" فطلبت نجلاء بدر مياها لإفاقتها وفجأة أطلقت فيفي عبده "زغرودة" وهنا علمت نجلاء بدر أنها سقطت في مقلب.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفي عبده بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء.

يُذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل "البرنس"، مع النجم محمد رمضان والذى يعرض حاليا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، جعله يتصدر نسب المشاهدة.