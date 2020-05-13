ناصر القصبي: قال إيش الفنان قدوة.. من قصد بـ"خلينا ساكتين ياولد"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازح الفنان السعودي ناصر القصبي مواطنه الفنان عبدالمجيد الرهيدي خلال حديث دار بينهما بشأن انتهاء تصوير مسلسل "مخرج 7" بشكل قسري وذلك بسبب جائحة كورونا التي أوقف التصوير وأنهت المسلسل عند 20 حلقة فقط.

وبين القصبي أن عبدالمجيد الرهيدي كان يرفض الانصياع للتعليمات والدخول في الحجر الصحي بإحدى الفنادق بعد انتهاء التصوير.

وعلقّ ناصر القصبي على قول "الرهيدي" إن الفنان قدوة بالقول: "قال إيش الفنان قدوة!"، متابعًا: "خلينا ساكتين ياولد"، حيث أطلق عبدالمجيد الرهيدي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها إن فريق عمل مسلسل "مخرج 7"، كانوا أول المبادرين بتطبيق الحجر الصحي فور الانتهاء من العمل.

وكتب عبدالمجيد الرهيدي، قائلًا: "لكن رحلة #مخرج٧ قد توقفت قسرًا لظروف خارجة عن إرادتنا مع أن فريق العمل حاول قدر الإمكان تصوير أكبر قدر ممكن ونجحنا بإنهاء عشرين حلقة رغم ظروف جائحة #كورونا".

وتابع قائلًا: "ولأن الفنان قدوة فقد كنّا أول المبادرين بالتطبيق والحجر فور الانتهاء من العمل والتزمنا بالتعليمات والأنظمة".

بينما قال ناصر القصبي: "ياواد بطل بكش ..أنت جبت لنا الجنان علشان نقنعك بالحجر.. جريناك جر وسحبناك تسحيب على الفندق وكل كلمه والثانيه تقول يا دين أمي يا دين أمي خلينا ساكتين ياولد .. قال إيش الفنان قدوة !!!".

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من جانبه ردّ عبدالمجيد الرهيدي على تغريدة ناصر القصبي قائلًا: "لجل الله ياعمنا وطي صووووتك".

ومنذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل "مخرج 7" تعرض لانتقادات كبيرة من الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها وأداء الفنانين وأخطاء التصوير والسقطات الإخراجية، فهو بحسب المتابعين لا يحقق طموح المشاهد.

وعلى الرغم من وجود اسم ناصر القصبي في العمل إلاّ أن ذلك لم يمنعه من النقد وعدم الرضا، إذ أصاب المسلسل بعض مشاهديه بالخيبة، وهو ما عبر عنه المغردون في تعليقاتهم، وأوضحوا أن فكرة السيناريو، غلب عليها التكرار في الطرح والمضمون، ولم يتطرق إلى مواضيع هادفة تفيد المشاهد.

"مخرج 7" مسلسل يتناول تطور الحياة في المجتمع السعودي الذي قد تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.