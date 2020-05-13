إلهام علي: خطيبي ممثل.. وتدخل الجمهور في حياتي الخاصة يثير قلقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السعودية إلهام علي، إنها لا تحب أن يركز أحد من الجمهور على حياتها الخاصة، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء عدم إعلانها عن خطوبتها بعدما حدثت مباشرة وظلت تخفي الأمر حتى أعلنته قبل شهر من الآن، وأكدت أن تدخل الجمهور في حياتها الخاصة يتسبب لها في حالة من القلق.

وكشفت إلهام علي، في مقابلة إذاعية ببرنامج "قلب مفتوح"، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، عن هوية خطيبها قائلة إنه من الوسط الفني ويعمل ممثلًا، وأشارت إلى أنه لا يعاني أزمة بشأن إعلان تفاصيل خطبتهما والكشف عن هويته.

وأضافت إلهام علي في مقطع متداول من المقابلة عبر الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، أنها اتفقت مع خطيبها على إقامة حفل زفاف وارتدائها الفستان الأبيض، مستطردة: "باين بينسحب علي وما هلبسه .. كمان واضح ما هيكون في بوفيه ولا سفر".

وأشارت إلى أن زوجها من مدينة العاصمة السعودية الرياض ويُدعى "خالد"، دون أن تذكر الاسم الثاني له، وأخذت الأمر بطريقة ممازحة قائلة: "خالد بس كل اللي اسمهم خالد أحبابي".

وكانت قد ردَت إلهام علي، على الاتهامات الموجهة لمسلسلي "أم هارون" ومخرج 7"، بالتطبيع كونها تشارك في المسلسلين اللذين يعتبران من بين الأعمال الأكثر إثارة للجدل في الدراما الخليجية لهذا العام، موضحة أنها تعتبر حظها جيدًا وأعربت عن تفاؤلها بالعملين.

وقالت إلهام علي، في مداخلة متلفزة عبر "سكايب" من خلال برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، إن مشاركتها في هذين العملين جعل الجمهور يلتفت إليها أكثر وإن المتابعين أصبحوا يعبرون عن محبتهم.

وأوضحت، في تعليقها على الجدل المثار حول مسلسل "ام هارون"، إنها لا ترى أي جدل بشأن المسلسل إلا أن البعض يحب إثارة ضجة على أي فكرة مختلفة، مردفًة أنها تعرف قصة المسلسل وإلى أين يتجه وبالتالي فهو بعيد تمامًا عن السياسة وبعيد تمامًا عن قضية التطبيع.

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وشددّت على أن مسلسل "أم هارون" قصة مختلفة عن تعايش الأديان ويبتعد عن التطبيع وقصة الصهاينة، منوهة أن الحلقات تدل على توجههم، فهو قصة اجتماعية للجمهور.

وأكدت علي أن مسلسل "مخرج 7" عليه ردود فعل عالية، مبينة أن البعض بما لا يفهم نوعية "السيت كوم" وهو مسلسل متصل منفصل، مشيرة إلى أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف لأننا لا نستطيع اليوم أن نكون مكررين في أعمالنا وهذا هو الجديد.

وعن شخصية "لولو" القوية التي تقدمها في المسلسل، قالت إنها بعيدة تمامًا عن شخصية إلهام الحقيقية لأنها أكثر هدوءا في الواقع من الشخصية القوية الصارمة في المسلسل.

وفيما يخص موعد زفافها في ظل انتشار أزمة كورونا خاصة وأنها أعلنت عن خطوبتها خلال الفترة الماضية، قالت إلهام علي إنها أجلت زواجها لأجل غير مسمى بسبب كورونا، لافتة إلى أنها لن تتنازل عن إقامة حفل زفاف وبالتالي أجلته تمامًا.

يُذكر أن إلهام علي، فاجأت جمهورها بخبر خطوبتها خلال استضافتها عبر خاصية البث المباشر على إنستغرام، مع الإعلامي عبدالله الطليحي، وقالت إنَّ هذه هي المرة الأولى التي تعلن بها خطوبتها أمام جمهورها، مشيرةً إلى أنَّ علاقة الارتباط نشأت عن حب مع الطرف الآخر، مستطردة "ارتبطت بشخص مشابه لإلهام في أفكارها ومعتقداتها كأنه مرآة عاكسة لها".