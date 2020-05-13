شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالية تصوير حلقة Friends خلال أزمة فيروس كورونا دون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من المتابعين من حول العلم الحلقة الاستثنائية من عودة مسلسل Friends، التى كان من المقرر عرضها خلال الفترة القادمة، تزامنا مع طرح منصة Hbo Max يوم 27 مايوالجارى، لكن تم تأجيلها لأجل غيرمسمى بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى توقف جميع أعمال الإنتاج الدرامى والسينمائى فى الدورحول العالم، ولذلك يعمل القائمون على الحلقة من منازلهم لحل هذه الأزمة، وطرح الحلقة فى أقرب وقت.

ولذلك صرح روبرت جرينبلات، رئيس WarnerMedia Entertainment، قائلا " أننا نحاول بكل الطرق الاستعداد لتقديم الحلقة فى أقرب وقت، ونحاول دائما الابتعاد عن فكرة العودة إلى الاستوديو دون جمهور كـ عادة تصوير المسلسل، ولكننا بدأنا نفكر فى خطة لـ تصوير الحلقة ومشاركة بعض من الجمهور من خلال حساباتهم على أحدى التطبيقات من منازلهم".

وأكمل جرينبلات حديثه قائلا " نحاول بكل الطرق الممكنة الابتعاد عن هذا الحل، لأن أصوات الجمهور فى الاستديو هى التى أعطت إلى مسلسل Friends شكل مميز، ولذلك فأننا ندرس كل الحلول هذه الفترة، وسنحاول الوصول إلى الحل الأمثل"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thejakartapost ".

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بدأ عرض مسلسل Friends فى 22 سبتمبر من عام 1994، وتعلق بالعمل الكثير من المتابعين حول العالم، المسلسل حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

وكان قد اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".



