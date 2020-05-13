الجزيرة تثير موجة غضب بتمجيدها قاسم سليماني!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 08:59 صباحاً - أثارت قناة الجزيرة القطرية موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بث فيديو ترويجي عن حلقة تتناول شخصية قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونشرت منصة بودكاست الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيا لحلقة عن قاسم سليماني، ليتم وضعه في “صف واحد” مع مارغريت ثاتشر ونابليون بونابرت وطه حسين، وهي شخصيات ستتناولها تباعا.

وقد أطلق معدو الفيديو علي سليماني اوصافا تمجيدية اذ وصفوه بالمجاهد في سبيل الله وأحد جنود ما أسمتها الثورة الإسلامية.

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وما أن نُشر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت التعليقات المستغربة لتناول شخصية مثل سليماني عاثت بالكثير من دول الوطن العربي فسادا بسبب الميليشيات التي كان يديرها في العراق وسوريا ولبنان، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وقتلت الولايات المتحدة سليماني في غارة نفذتها طائرات بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الجاري، في ضربة شديدة للنظام الإيراني الذي اعتبر سليماني أحد أعمدته الرئيسية.

وقاد قاسم سليماني المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، في حرب بالوكالة تهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.