بالصور – تسريحة شعر “كورونا” تغزو شرق إفريقيا

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متابعة بتجــــــــــرد: ابتكر حلاقون في حي فقير في كينيا قصات شعر مستوحاة من فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر في العالم.
وأصبحت تسريحة الشعر الجديدة، المستوحاة من المظهر الشائك لفيروس كورونا، أحدث صيحة من صيحات الموضة في حي كيبيرا، بالعاصمة الكينية نيروبي.
ومن أجل تشجيع الزبائن على قصة “كورونا”، يتقاضى الحلاقون دولاراً واحداً مقابلها، وهي أرخص من القصات الأخرى.
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