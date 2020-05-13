فارس كرم يخرج عن صمته: تزوّجت ونقطة عالسطر!

متابعة بتجــــــــرد: أعلن النجم اللبناني فارس كرم رسميًّا خبر زواجه بعد الجدل حول هذا الموضوع وذلك خلال إطلالته ضمن برنامج “سوالف رمضانية”.

وردًّا على سؤال مقدّم البرنامج حول أكثر طلب تلحّ عليه والدته أجاب فارس: “إنو إتزوّج”، ليكشف بعدها خبر زواجه حيث رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلاً: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.

كما كشف كرم عن مقطع من أغنيته الجديدة “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات حيث يقول في مطلعها: “صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ”.