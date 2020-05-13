May 13, 2020
أخيراً، أعلن النجم اللبناني فارس كرم بالفم الملآن دخوله القفص الذهبي. وقال ضمن برنامج “سوالف رمضانية”: “انا اتزوجت ونقطة عالسطر”.
ومعلوماتنا تشير أن وصية والد فارس كرم قبل وفاته أن يتزوج من جارته معلمة المدرسة هبة عزيز.
وكانت قصة زواج فارس كرم، الذي يعتبر أشهر عازب في الوسط الفني، قد اجتاحت مواقع التواصل، وتحدثت الاخبار عن دخول نجم “بدنا نولعا” القفص الذهبي سرًا من معلمة مدرسة تدعى هبة عزيز وذلك في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان.
موقع “الخليج 365” تواصل حينها مع النجم فارس كرم لمعرفة حقيقة زواجه سراً من المصدر، إلا انه لم ينف الخبر.
أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لفارس كرم وتتمنى له حياة سعيدة بزواجه.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يعلنها بالفم الملآن: انا تزوجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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