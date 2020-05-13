فارس كرم: أنا وزوجتي تربينا سويا.. وسأطلق هذا الاسم على إبني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن النجم اللبناني فارس كرم أخيرًا عن خبر زواجه رسميا، مؤكدا أنه أقدم على هذه الخطوة بعد فترة من انتشار خبر ارتباطه.

وقال كرم خلال إطلالته ضمن برنامج "سوالف رمضانية" الذي يُعرض عبر قناة "روتانا"، إن والدته كانت تتمنى زواجه، معتبرا أن أكثر امرأة يرتاح لها بعد والدته هي زوجته، كاشفًا عن أنهما قد تربيا سويا في منطقة جزين، وهي تحب وتحترم أهله كثيرا.

وأكد الفنان اللبناني أن كل شخص يحترم أهله "يضعه على رأسه"، وهذا ما يؤكد حجم الاحترام والمحبة التي يكنها لشريكة حياته.

وأشار فارس كرم إلى أنه يحب كثيرا أن يطلق على ابنه اسم كرم تيمنا بوالده المتوفى، حتى يصبح "أبو كرم"، مبيننًا أنه قام في وقت سابق بوشم اسم كرم على جسمه.

وفيما يتعلق بموضوع الحجر المنزلي، أوضح أنه يمضي وقته حاليا في منطقة جزين بين المنزل والطبيعة التي تتمتع بها، رفقة أصدقائه، متمنيا أن تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "أحاول أن أكون محبوبا وقريبا من العالم وأقدم اللون الذي اعتاد أن يسمعه الجمهور من خلال أعمالي"، لافتا إلى أن والدته تدعو له دائمًا أن يبعد الله عنه أولاد الحرام.

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وتابع كرم في حديثه أنه متعلق كثيرا بالعائلة، وسيكتب اسم والده على يده اليسرى، واسم والدته على يده اليمنى، لأنه يحبهما كثيرًا، ولا يستطيع أن يتخلّى عنهما.

وبين الفنان اللبناني أنه بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها تستخف بخصوصيات الناس. مشيرا إلى أن أغانيه تتضمن مواضيع جديدة وغير مستهلكة وشعبية تحاكي الناس ومشاكلهم بشكل مهضوم وخفيف.

من جهة ثانية، كشف فارس كرم أنه بصدد تحضير ألبوم جديد يتضمن أغنية بعنوان "صاروخ" كما سيتضمن أغاني شعبية وكلمات تحاكي المشاعر، ويتعامل في أغان عدة مع الشاعر فارس اسكندر.

وقدم كرم مقطعا من أغنيته المقبلة "صاروخ" من إنتاج شركة روتانا، يقول مطلعها:"صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت في وقت سابق بخبر زواج فارس كرم من شابة تبلغ من العمر 35 عاما تدعى هبة عزيز، وتعمل مدرسة.