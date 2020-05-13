شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتسبب فى تأجيل طرح ألبوم طارق الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب طارق الشيخ تأجيل طرح ألبومه الجديد، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا الخطير والاجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة المصرية ضد الفيروس، حيث كان من المقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة الماضة، ولكن الظروف التى نمر بها تسببت فى تأجيله ، حيث يأمل فى استقرار الاوضاع فى الفترة المقبلة حسبما كشف الشيخ لـ"الخليج 365" .

ويتعاون طارق الشيخ فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة.

وطرح المطرب طارق الشيخ مؤخرا كليبه الجديد الذى يحمل اسم "وردة البيت" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه، وتواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها كل إنسان .

Advertisements

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى، خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل استوديو مصر، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع إسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا، ومن إخراج محمد القاضى، واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر، وتحمل الأغنية طابع الفرفشة.