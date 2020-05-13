شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى حاجة هتجمعهم قريب.. محمد حماقى ولطيفة بـ"الكمامات" للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد حماقى، فى صورة مع المطربة التونسية لطيفة، مرتديان قناع وجه "كمامة" للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا.





ونشر حماقى الصورة عبر حسابه على انستجرام، طالبا من جمهوره تخمين من هى التى تقف بجواره، لكن تعليقات جمهوره على الصورة أوضحت أنها النجمة لطيفة من الوهلة الأولى، فيما تساءل البعض عما إذا كان يجمعهم عمل فنى فى القريب العاجل، فيما أعادت لطيفة نشر الصورة مرة أخرى لكن بدون أن تصحبها بأى تعليق.

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حماقى

وكان النجم محمد حماقى، نفى مؤخرا شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنه فى المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل عبر الواتس آب للاطمئنان على صحته.



لطيفة

ونشر المطرب محمد حماقى "فيديو" من منزله عبر حسابه بموقع انستجرام:"أنا بعمل الفيديو ده من البيت.. النهاردة جالتى رسائل كتيرعلى الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسى.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقى خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".

وطالب المطرب محمد حماقى المواطنين ضرورة البقاء فى المنزل والخروج للعمل فقط، والابتعاد عن التجمعات والسهر فى أماكن مزدحمة.

من جانبها أكدت الفنانة التونسية لطيفة، أنها تشعر بالحنين إلى تونس، والأجواء الرمضانية فى بلدها، قائلة: "الحنين إلى تونس يبكيني بدموع تغلبنى". وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبنى ".