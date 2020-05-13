شكرا لقرائتكم خبر عن لو ليك فى الرعب..Betaal الهندى قادم إلى نيتفلكس 24 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لـ مسلسل الرعب الهندى الجديد Betaal، القادم إلى الشبكة فى 24 مايو الجارى، على أن يتكون الموسم الأول من العمل على 7 حلقات، ومن إنتاج شركة Red Chillies Entertainment، التعاون مع نيتفلكس، ويدور على شبكة الإنترنت حول معركة بين رجال الشرطة المعاصرين وضابط في الجيش الهندي البريطاني عمره قرون، والزومبى.

المسلسل من تأليف وإخراج باتريك جراهام وإخراج نيخيل ماهاجان، مسلسل Betaal من بطولة كل من Syna Anand، كريشنا سينج بيشت، ريتشارد ديلان، شريشتي فادتر، جاتين جوسوامي، Jitendra Joshi، مينال كابور، تاناي خيماني، Swapnil kiiran Kotriwar.

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كما أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف ٢٠٢٠.

وصرحت النجمة هند صبري: "أنا في غاية الحماس للعمل على عمل فني يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمي".

وصرح أحمد الشرقاوي، مدير الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "نحن متحمسون للغاية للعمل مع هند صبري، واحدة من الممثلات الأكثرشهرة في العالم العربي، والتي فازت بقلوب الجماهير العربية طوال حياتها المهنية، العمل الفني الجديد مع هند صبري سيركز على المرأة، ونحن على يقين أنه سيلقى قبول لدى الجمهور".

هند صبري حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهي أول فنانة عربية يتم اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائي الدولي وذلك في دورته لعام 2019، وهي أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.