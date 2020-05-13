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شكرا لقرائتكم وفاة أسطورة الـ "الروك آند رول".. والسبب مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي رائد موسيقى "الروك أند رول" الأميركي ليتل ريتشارد عن 87 عاما وفق ما أفادت مجلة "رولينغ ستون" السبت.
وبحسب المجلة، لا يزال سبب الوفاة مجهولا وفق ما أكده نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف.
ومن أشهر أغاني ليتل ريتشارد "غود غولي مس مولي"، والتي كانت على رأس قائمة أكثر الأغاني رواجا في بريطانيا في عام 1958، فضلا عن أغنيات رائجة أخرى مثل "توتي فروتي"، التي باعت أكثر من مليون أسطوانة و"لونغ تول سالي" التي سجلها لاحقا فريق الخنافس "البيتلز".
وكان المغني، الذي ولد في ولاية جورجيا الأميركية باسم ريتشارد واين بينيمان، من بين الرعيل الأول لمجموعة من المغنين الذين علقت صورهم في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 1986.
وحقق هذا النجم، الذي اشتهر بإنتاجه الغزير، وبصيحاته العالية وملابسه اللامعة، أكبر نجاحات له في خمسينات القرن الماضي.
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