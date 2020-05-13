شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار..المنسى ردا على عبارة مجدى عبد الغنى العبوات الناسفة: هتذلنا بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار، استعادة ذكريات هدف مجدى عبد الغنى، فى مرمى هولندا، خلال مباريات كأس العالم 1990 فى إيطاليا، عندما كان "حربى" أحد رجال الجيش والمهندسين العسكريين، يقوم بتفكيك عبوة ناسفة، قائلا: "أنا مجدى عبد الغنى فى تفكيك العبوات".





ودار المشهد، حول تحذير أمير كرارة "أحمد المنسى" لـ"حربى" خلال تفكيك العبوة الناسفة، قائلا لمنسى: "متعرفش أنى أنا مجدى عبد الغنى بتاع تفكيك العبوات"، ليرد عليه منسى "أمير كراره" ضاحكا: "يعنى هتفك دى وتذلنا بيها طول العمر"، ليرد حربى: "أكيد يا فندم.. أومال حعيش أعمل ايه".

وكان مجدى عبد الغنى، ظل نحو 28 عاما يمازح المصريين بأنه صاحب هدف مصر فى بطولات كأس العالم، وجملته الشهيرة: "متخليش أى حاجة تنسيك هدفى فى كأس العالم"، قبل أن يكسر النجم محمد صلاح هدف عبد الغنى فى مرمى روسيا بمونديال 2018.

وكانت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشةon، شهدت أحداثا سريعة حيث استشهد الجندى "عبد الله" شقيق سعد _ محمود حافظ، والذى كان ينتظر الاحتفال بزواجه في عيد الأضحى عام 2014، وذلك أثناء استهداف كمين الفرافرة في شهر رمضان وقتل 24 من جنودنا وضباطنا البواسل، في حادث يخلوا من الرحمة الإنسانية.

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واستشهد عبد الله عن طريق رصاصة أطلقها التكفيريون عليه أثناء المداهمة، حيث شاهد التكفيرى أبو حمزة الجنوبى – إسلام حافظ، سعد وهو يسقط، ليكمل عليه في مشهد مؤثر، خاصة أن سعد وإسلام حافظ أصدقاء منذ الطفولة وتربطهم صلة قرابة، وهو ما يوضح أن الإرهابيين خائنين يقتلون أقرب الناس إليهم.





وعلى الجانب الآخر، يدافع جنود وضباط كمين الفرافرة ويحاولون صد قذائف التكفيريين وتبادل إطلاق النار، أصاب ضابط الإرهابى عمشاوى بطلق نارى في كتفه، وهى أول الإصابات التي تلقاها عمشاوى منذ أن بدأ التعاون مع التكفيريين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.