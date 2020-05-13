شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة .. أبطال مسلسل "ليالينا 80" يودعون بلاتوهات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع أسرة مسلسل "ليالينا 80" للنجم إياد نصار وغادة عادل وصابرين بلاتوة التصوير يوم الجمعة المقبل، بعد تصوير استمر لعدة أشهر، وصور فريق العمل فى العديد من الديكورات منها منطقة الزمالك ووسط البلد وغيرها من الديكورات فى فترة الثمانينات، ويواصل مخرج العمل أحمد صالح فى مونتاج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة للعمل تزامناً مع عرضه.

وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

وشهدت أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "ليالينا 80"، طلاق غادة عادل من إياد نصار بعد ما تنازلت عن البلاغ التى قدمته ضده للإنتقام منه، ومشاجرة نهى عابدين مع ميدو عادل بسبب والدته صابرين ومراقبتها لها، كما يواصل خالد الصاوى فى مراعاة ابنة شقيقه إياد نصار بعد فقدان بصرها.

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مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC ، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.