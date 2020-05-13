شكرا لقرائتكم خبر عن بـ8 تورتات.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها فاهد: يارب أشوفك فى أعلى المناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعيد ميلاد ابنها فاهد، البالغ من العمر 16 عاما، فى حفل عائلى، متمنية له طول العمر وأن يتبوأ أعلى المناصب فى المستقبل.

وفى مقطع فيديو، أظهر الفنانة أحلام وهى تدعو لولدها فاهد، أن يطول الله فى عمره وأن يحفظه لها ولوالده وأخواته، وأن تراه فى أعلى المناصب.

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسى، على الدعاء إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، فى ذكرى رحيله، حيث يتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنسانى".

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وقالت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع تويتر:"ذكرى وفاة الشيخ زايد اللهم أرحم الشيخ زايد وأغفر له وأسكنه فى جنة الفردوس مع الصديقين والأبرار والصالحين".

وأضافت قائلة: "سقى الله هالمبسم من أنهار جنة الفردوس الأعلى اللهم أرحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان وأغفر له وأجعل مثواه فى جنات النعيم الأعلى يارب العالمين".





ويعتبر يوم 19 رمضان، الموافق لذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تتجسد الإنجازات الإنسانية الملهمة، ويتجدد كل عام مع الاحتفاء بـيوم زايد للعمل الإنسانى، للتأكيد على أن دولة الإمارات تواصل نهجها فى نشر ثقافة الإنسانية والعطاء فى العالم.



