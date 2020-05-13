يحاول ياسين ( خالد النبوي ) الإيقاع بسليم ( محمود حميدة ) بعد أن أقنع وائل ( كريم قاسم ) بالموافقة على طلب سليم بالعمل معه واستلام شحنة عدسات يظن الجميع أنها تحتوي على مخدرات.
عقب موافقة وائل والاتفاق معالشرطة على القبض عليهم أثناء عملية التبادل يتفاجئ الجميع بأن الشحنة المستلمة هي بالفعل عدسات ولا تحتوى على أي مادة مخدرة، ليكتشفوا الخديعة التي قام بها سليم للإيقاع بهم.
على الرغم من عدم الإيقاع بسليم في هذه المرة إلا أن ياسين مازال يخطط لمؤامرة أخرى هي عبارة عن إيهامه بأن لديه ابنه تبلغ 19 عام ولا يعلم عنها شيء.
يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة فاشلة للإيقاع بمحمود حميدة في الحلقة ال19 من لما كنا صغيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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