خاص الفن- هذا هو أجر محمد هنيدي في أحد الاعلانات الرمضانية

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل المصري ​محمد هنيدي​ في أحد الحملات الإعلانية المعروضة في شهر رمضان الكريم، لكن مشاركة هنيدي صوتية فقط دون الظهور، وقد علمنا بأنه حصل على مبلغ نصف مليون جنيه مصري مقابل التسجيل الصوتي خصوصا وأنه لم يظهر بنفسه.

من جانب آخر ينتظر محمد هنيدي عودة الأجواء مرة أخرى وانتهاء ازمة فيروس كورونا من اجل العودة للعمل على اعماله التمثيلية الجديدة ، خصوصا وأنه لم يشارك في هذا العام 2020 في الدراما او السينما رغم اتفاقه على العديد من المشاريع التمثيلية.

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