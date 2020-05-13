كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء عبد الخالق يرد على احتياجه لطبيب نفسي بعد تجسيده شخصية الإرهابي "أبو عبد الله" في "الاختيار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان ضياء عبد الخالق، ضيفًا على برنامج "كل يوم"، الذي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة Extra News، بعد نجاحة في تقديم شخصية الإرهابي أبو عبد الله، في مسلسل الاختيار الذي يشترك به في الموسم الرمضاني٢٠٢٠.

وسألت الإعلامية الفنان عن مدى احتياجه لطبيب نفسي لتأدية دور الإرهابي معبرة عن كونه شخصية سيكوباتيه، معقدة ودموية أو بعد خروجه من الدور، أو حاجته لأحد من أصدقاءه ليخرجوه من تقمص الشخصية، مثل الفنان أحمد زكي حيث كان يتقمص الشخصية ولا يستطيع الخروج منها،