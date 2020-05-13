كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء عبد الخالق يرد على احتياجه لطبيب نفسي بعد تجسيده شخصية الإرهابي "أبو عبد الله" في "الاختيار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسألت الإعلامية الفنان عن مدى احتياجه لطبيب نفسي لتأدية دور الإرهابي معبرة عن كونه شخصية سيكوباتيه، معقدة ودموية أو بعد خروجه من الدور، أو حاجته لأحد من أصدقاءه ليخرجوه من تقمص الشخصية، مثل الفنان أحمد زكي حيث كان يتقمص الشخصية ولا يستطيع الخروج منها،
ليستكمل "عبد الخالق" حديثه قائلا :"أنا شايف أن مدرسة التقمص دي مدرسة قديمة جدا، وخطر جدا، على الممثل والممثلين المحيطين به، وعلى البيئة اللي عايش فيها وعلى أسرته، ومع انتهاء الدور انتهت الشخصية تماما".
ليتابع الفنان قائلا :"التمثيل مهنة عقل وفهم، مش تقمص أو تقليد، لو فهمت هشتغل صح ولا احتاج لطبيب نفسي أو مصحة نفسية".
والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويشارك به عدد من نجوم الفن منهم أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل وضياء عبد الخالق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.