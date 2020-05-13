كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر يسرا تهنئ الإعلامية ريا أبي راشد بعيد ميلادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وذالك من خلال نشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة مذهلة، لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا، أفتقدك كثيرًا يا عزيزتى، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة".



وأضافت يسرا: "أتمنى لك عيد ميلاد رائع يا ريا، أحبك كثيرًا يا حبيبتى، أرسل لك الكثير من العناق والقبلات لك ولأميرتك".



من جانبها، ردت ريا أبى راشد، على رسالة النجمة يسرا، قائلة: "شكرًا جزيلًا لك على هذه الرسالة الرائعة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".



من ناحية أخرى تشارك يسرا في السباق الرمضاني الحالي ببطولة مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف ويشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

