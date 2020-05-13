كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصطفى قمر يعلن موعد طرح ألبومه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



والصورة عبارة عن بوستر دعائي لـ الألبوم وعلق عليها قائلًا:"حنن علينا يارب.. ألبوم دينى قريبا، 16\5".

في سياق منفصل ظهر مصطفى قمر، كضيف شرف على مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، والذى يعرض في شهر رمضان الجاري، كما يشارك أيضًا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي والمقرر طرحه في الفترة المقبلة.



يذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

