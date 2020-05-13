كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة 19 من "شاهد عيان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد ال1ي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة "التاسعة عشر من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقية، حيث بدأت الحلقة بمقبلة بين "ليلي" والطبيب النفسي الخاص بالعائلة، وأثناء انشغاله تمكنت من سرقة ملفات الصوت المسجلة على جهاز الكمبيوتر الخاصة بـ ندي زوجة عمر.

وسعى المحامي طارق لـ عقد صفقة سرية مع ندي بدون علم وهيب العزازي للحصول على أوراق هامة وبالأخص أرقام الحسابات بين وهيب وأزاد في مقابل مبلغ كبير من المال، وسالته ندى على عدم قلة من ابلاغها لـ وهيب بهذا الأمر رد قائلا:" مش هيصدقك ويكذبني".

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وطلب أبو حماد من الطبيب المعالج لـ عمر شكري بالاهتمام به جيدًا ولا يريد الذهاب به الى المستشفى، وفي نفس الوقت أفاق عمر من الغيبوبة ولكن بفقدان الذاكرة بسبب حادث الخطف والتصادم وتعرض لـ ضربة قوية على الرأس وتعرضه لـ حالة نفسية صعبة.

وانتهت أحداث الحلقة على بدأ ليلي في سماع تسجيلات التي سرقتها سرا من مكتب الطبيب المعالج لـ ندي.

ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" حسن الرداد، وليد فواز، بسمة، أحمد صيام، هنا شيحة، محمد لطفي.