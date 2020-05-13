تراند اليوم : اتفرج – إعلامية شهيرة تثير الجدل بعد سكب بول البقر فوق جسدها

تحت إعلامية شهيرة بابا لا ينتهي من الجدل بعد حديثها العجيب عن أغرب رحلة قامت بها لدولة الهند.

و أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من الجدل بعد كشفها عن تجربة عجيبة مرت بها أثناء تواجدها بالهند.

وقالت في لقاء متلفز إنها ذهبت رفقة أسرتها إلى مصحة في الهند للتخلص من الوزن الزائد والاهتمام بالبشرة .

وأضافت: قضيت هناك أسبوعين تحسنت صحتي جدًا نتيجة استخدامي لأشياء طبيعية وابتعادي عن الهاتف المحمول.

واستدركت: كان من ضمن روتين الاهتمام بشعري في هذه المصحة أن يتم صب بول

البقر عليه فضلا عن زيوت غريبة كانت تأتي بنتائج مذهلة حسب رأيها.