شاهد.. “ابو الهول” تنفرد بـ نجلاء بدر في “خلي بالك من فيفي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:05 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية نجلاء بدر ضحية حلقة الامس من برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على قناة “mbc مصر”.

وقد تعرضت نجلاء بدر خلال الحلقة لسلسلة من المقالب كان اقواها اعتداء العاملة الملقبة بـ “ابو الهول” عليها بعد ان اقفلت باب الحمام عليهما.

وقد حاولت نجلاء بدر الافلات من “ابو الهول” ووجهت لها السباب والشتائم ودارت بينهما خناقة وسط المياه.

وبعد خروجها من الحمام وهي منهكة ومبتلة بالكامل طلبت نجلاء بدر من فيفي عبده طرد العاملة.

يذكر ان “خلي بالك من فيفي” ينتمي إلى برامج “الكاميرا الخفية”، الذي تعتمد فكرته على استضافة فيفي عبده لأحد الفنانين في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.