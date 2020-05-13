إصابة نائبة مصرية بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:05 صباحاً - أعلن الاعلام المصري عن اصابة النائبة في مجلس النواب شيرين الفراج بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبأنه تم عزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبتت إيجابية التحليل.

قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في تصريحات لقناة “صدى البلد” إنه “سوف يتم عزل 11 نائبا من لجنة الخطة والموازنة بعدما اتضح أنهم خالطوا النائبة أثناء انعقاد البرلمان” المصري، لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالطوارئ وإضافة بنود متعلقة بفيروس كورونا في القانون.



وأكد وهدان أن البرلمان سيمارس دوره التشريعي والرقابي وسوف ينعقد بشكل طبيعي يوم الأحد القادم، مع تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل تعقيم القاعات ومداخل البرلمان وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقال وهدان إن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع وباء كورونا الفيروسي، داعيا إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوعين بما يشمل إجازة العيد، للحد من انتشار الوباء.