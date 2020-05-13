حظر تجول كامل طيلة عطلة عيد الفطر في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:05 صباحاً - قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان، الثلاثاء، إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، من 23 إلى 27 من مايو، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

كانت السعودية قد فرضت في السابق حظر التجول على مدار 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففت الإجراءات مع بداية رمضان.

ولم تخفف السلطات إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في بعض المناطق التي اكتشفت بها أعداد كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى االثلاثاء 42925 إصابة بالفيروس و264 وفاة وهذه أكبر أرقام بين دول الخليج العربية الست التي سجلت إجمالا أكثر من 107 آلاف إصابة و582 وفاة بالفيروس.