بسبب «عضة كابوريا».. إصابة رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري رامز جلال، للإصابة في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

وأصيب رامز جلال، في يده بسبب الكابوريا التي قضمت إصبعه، و تسببت في نزيف يده، ورغم تألمه إلا أنه قام بإمساكها ووضعها في صندوق المياة الذي وضع فيه بسمة وذلك لإخافتها.

الفنانة بسمة، جاء ظهورها في برنامج رامز جلال، بعد عودتها من اعتزال الفن لسنوات بعد زواجها من السياسي عمرو حمزاوي، وجاءت عودتها بعد انفصالها وإنجابها لطفلتها الوحيدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رامز جلال للإصابة رغم حمله للكابوريا طوال الحلقات الماضية وسبق والتهمت أحد أصابعه لكنه لم ينزف.

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وبسبب فك بسمة لقيودها اضطر رامز جلال لإلغاء فقرة الثعبان، والهبوط بالكرسي أرضًا قبل أن ينهي البرنامج ببركة المياة التي سقطت فيها بسمة، لتقوم بعدها بسحب رامز ليسقط معها.

وسجل رامز، موقفًا هو الأغرب منذ بداية عرض البرنامج بعد أن قام بسحب بسمة من بنطالها وجرها للمياة بعد أن صعدت قبله وذلك لكي يصعد قبلها، وسخر من البنطال الذي ارتدته بسمة خلال الحلقة وقال لها: “إيه اللي انتي لبساه ده؟”.

وتعد بسمة هي أول فنانة تستطيع فك قيد يديها منذ عرض حلقات البرنامج وأجبرت رامز جلال على تغير فقرات الجزء الثاني من البرنامج.