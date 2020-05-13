رامز جلال ينزف.. و"المرأة الحديدية" تسقطه في الماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الفنان المصري رامز جلال الفنانة بسمة بـ"المرأة الحديدية" بعد أن تصدت لمقلبه في برنامج "رامز مجنون رسمي" بعناد، لدرجة أنها أصرت على إسقاطه في الماء كما فعل بها ونجحت في ذلك، في حين أصيب بنزيف بسبب عضة كابوريا.
ونشر رامز عبر حسابه الخاص بموقع "أنستقرام"، مجموعة صور لبسمة من تصوير الحلقة معلقا: "بسمة المرأة الحديدية".
ونجحت بسمة جزئيا في فك قيود الكرسي ما أصاب رامز نفسه بالخوف، وخلال ارتباكه تمكنت الكابوريا من عض يده لتنزف بعدها.
وقبل بداية المقلب قالت بسمة للمذيعة أروى إنها دخلت الفن من باب الصدفة حيث وجه لها المخرج يسري نصر الله الدعوة للمشاركة بأحد أعماله، كما أكدت حبها لتقديم دور المرأة الجريئة، نافية وجود أي أزمة بعد طلاقها مع الزواج مرة أخرى.
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