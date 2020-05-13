كورونا يغلق مسارح برودواي حتى 6 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رابطة برودواي، الثلاثاء، إن مسارح برودواي في نيويورك مددت إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا حتى عيد العمال في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتعد هذه المسارح من بين أكثر مناطق جذب السائحين في نيويورك، وكانت قد حددت موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها في 7 يونيو/ حزيران.