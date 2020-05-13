الجيش الليبي يصد هجوما للمليشيات على تمركزاته بطريق المطار جنوبي طرابلس المزيد

تصدى الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، لهجوم مليشيات السراج الإرهابية، معززة بمرتزقة سوريين على محور طريق المطار بمحور جنوب العاصمة طرابلس.



وقال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش: إن قواتنا تصدت لهجوم من المليشيات الموالية لتركيا في ليبيا، وأوقفنا تقدمها بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس ".

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، فجر الأربعاء، أن منطقة الرملة شهدت تجدد الاشتباكات مع المليشيات التي حاولت التقدم باتجاه محيط مطار طرابلس الدولي، ولكن الجيش أفشل هجومها، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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وأوضح العقيد محمد عثمان من المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن الجيش رصد استعدادات المليشيات لاستهداف قاعدة الوطية الجوية في مدينة الزاوية، واستهدفها بقصف جوي ومدافعي.

وأطلق الجيش الليبي، الخميس الماضي، عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، واستهدف الكلية العسكرية، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي، الخميس، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وبدء الجيش الوطني الليبي، السبت الماضي، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم .