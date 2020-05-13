شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح ألبومه الدينى الجديد "حنن علينا يارب" 16 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الدينى الجديد "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، يوم 16 مايو المقبل.

ونشر قمر، عبر حسابه على انستجرام، بوستر الألبوم الجديد، صحبه بتعليق: "حنن علينا يارب.. ألبوم دينى قريبا".



مصطفى قمر

من ناحية أخرى، أكد النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" أنه حريص على مشاهدة عدد من الأعمال الدرامية هذا العام، ومن ضمنها مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا والذى يشارك فى بطولته ابنه تيام مشيرا أنه قدم دوره على أفضل مستوى، وكذلك مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة والذى يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء

ويظهر مصطفى قمر ضيف شرف على مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، والذى يعرض فى شهر رمضان الجارى، كما يشارك "قمر" أيضاً كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى والمقرر طرحه فى الفترة المقبلة .

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وكان مصطفى قمر، طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن مصطفى قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.