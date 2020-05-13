شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة للموسم الأول من Solar Opposites بعد 3 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أول موسم من مسلسل الأنيمشن Solar Opposites، على تقييمات مرتفعة على موقع Rotten Tomatoes، الذى وصل إلى 96%، وذلك بعد طرح الـ 8 حلقات فى 8 مايو الجارى، على منصة Hulu، كما حصل المسلسل على تقييم 8.3 على موقع imdb، وتراوحت تقييمات الحلقات بين 7.4 إلى 9.7، على نفس الموقع.



Solar Opposites

ويدورحول انتقال عائلة من الفضائيين إلى أمريكا الوسطى، حيث يناقشون ما إذا كانت الحياة أفضل هناك أو على كوكبهم، العمل الجديد من إبداع جاستن رويلاند والكاتب الرئيسي السابق مايك ماكماهان، لـ مسلسل الأنيمشن Rick and Morty.

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مسلسل Solar Opposites، من بطولة أصوات شون جيامبرون، ماري ماك، جوستين رويلاند.

كما أعلنت شركة Warner Bros.، عودة سلسلة Animaniacs للرسوم المتحركة أخيراً، حيث أعلن عن عودتها فى شهر يناير من عام 2018، كانت أعلنت شبكة Hulu أن Yakko و Wakko و Dot والعديد من النجوم المشاركين سيعودون لموسمين جديدين، على أن تصل أول حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 14 سبتمبر من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".

طرحت أخر حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة، منذ حوالى عقدين، لذلك يشعر الكثير بالفضول، لمعرفة كيف سيظهر مسلسل الرسوم المتحركة، خاصة أن السلسلة التى طرحت منها 5 مواسم، لاقت نجاحا كبيرا فى تسعينات القرن الماضى.

ومن أهم مميزات العمل المعاد إنتاجة هى عودة طاقم التمثيل الصوتى بالكامل، حيث أكد روب بولسن (الذي يلعب "ياكو") في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أن جيس هارنيل وتريس ماكنيل سيعودان إلى واكو ودوت على التوالي، وكشف أيضًا أن موريس لاماركي سينضم إليهه في إعادة شخصيات بينكي وذا برين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".