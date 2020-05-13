شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ ريا أبى راشد بعيد ميلادها: صديقة مذهلة وامرأة غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة القديرة يسرا، صديقتها الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها صديقة مذهلة وامرأة غير عادية، متمنية لها عيد ميلاد سعيد، ومعربة عن حبها الكبير لها، فيما ردت عليها ريا، قائلة: "شكرا على هذه الرسالة الرائعة".





ونشرت يسرا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع ريا، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لامرأة غير عادية وصديقة مذهلة، لقد مضى بعض الوقت منذ آخر لقاء لنا، أفتقدك كثيراً يا عزيزتى، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة".

وأضافت يسرا: "أتمنى لك عيد ميلاد رائع يا ريا، أحبك كثيرًا يا حبيبتى، أرسل لك الكثير من العناق والقبلات لك ولأميرتك".





من جانبها، ردت ريا أبى راشد، على رسالة النجمة يسرا، قائلة: "شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة الرائعة، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا".

Advertisements

من ناحية أخرى، شهدت الحلقة 19 من مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، اكتشاف حلا شيحة أن زوجها مصطفى درويش بالمسلسل تزوج عليها، وذلك بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان بها، لتتبع حلا الفندق الذي سافر إليه زوحها لتكتشف زواجه من جارته. تدخل حلا المستشفى على إثر تأثرها بالموقف، وحاولت يسرا أن تحقنها بالمخدرات مثلما فعلت حلا مع نجلها خالد أنور إلا أن قلبها لم يطاوعها ولم تستطع فعل ذلك.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.