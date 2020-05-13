شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا توشك على الانتهاء من تصوير مسلسل " خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توشك النجمة يسرا على الإنتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيانة عهد" الذى يعرض على قناة الحياة وcbc، طوال أيام شهر رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً، حيث صورت يسرا 48 ساعة متواصلين بديكور فيلا بالمعادى وهو الديكور الرئيسي للعمل، كما يواصل مخرج العمل سامح عبد العزيز مونتاج ومكساج الحلقات لتسليمها للجهة المنتجة أول بأول.

وشهدت الحلقة الـ18 من مسلسل "خيانة عهد"، فضح تيام قمر لعلاقة والدته "نادية" عبير صبري ورجل الأعمال مجدي الصياد "رمزي العدل"، حيث أخبر عمته يسرا أن والدته تخون والده خالد سرحان وطلبت منه يسرا عدم الحديث في ذلك الأمر مع أحد وقامت بتوبيخه.

وشهدت الحلقة أيضا اكتشاف يسرا الديلر الذي يتعامل مع جومانة مراد وهو نفس الديلر الذي قابلته في مكتب شقيقها المحامي خالد سرحان. كما شهدت الحلقة عودة حلا شيحة لزوجها، حيث ذهب لمنزل والدته واصطحبته معها وأصلحت علاقتهما سويا وهو الأمر الذي اندهش منه زوجها لأنها تغيرت 180 درجة.

Advertisements

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد‎، ومحمد أبو السعد المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.