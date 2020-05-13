شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عن زوجها: "هو الوحيد اللى لما حاجة تضايقنى يقولى ردى بشغلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة الشعبية أمينة، عن سعادتها بحالة الاستقرار التى تعيشها حاليا، متغزلة فى زوجها علاء فتحى، قائلة: "ده مش بس زوجى ده أنتيمى وصاحبى وأخويا، وهو الوحيد اللى لما حاجة تضايقنى أو أسمع إن حد قال عنى حاجة يقولى ماتاخديش فى بالك ردى بشغلك ومجهودك".





ونشر أمينة، عبر حسابها على انستجرام، صورة مع زوجها، صحبتها بتعليق: "بسم الله ما شاء الله والحمد لله رب العالمين على نعمة الاستقرار وحب الله ثم الناس، ربنا يخليك لينا ويبارك فى عمرك، اللى فى الصورة ده مش بس زوجى ده أنتيمى وصاحبى وأخويا، وهو الوحيد اللى لما حاجة تضايقنى أو أسمع إن حد قال عنى حاجة يقولى ماتاخديش فى بالك ردى بشغلك ومجهودك ووقفة ربنا معاكى، مع أن أنا ممكن أرد على أى حد وفى أى وقت".

وأضافت أمينة: "اللى قال الكلام فى البرنامج إياه عارف كده كويس بس الرد بالتواريخ والشغل بيخلى اللى بيتكلم ويقول حركات وتنتهى يزعل من زلة اللسان عشان أنا مطربة، وكل الأفلام والجوايز اللى حصلت عليها حصلت عليها لحد 2019 هى مسابقات جمهور، واللى بيكسب بيكسب بشغله مش بالوسايط، هو اللى يحب يرتقى ويعمل بطولة مع شركة تانية فيها مشكلة براحتى، فى ناس ارتقت قبل كده وقفلت محلاتها وعملت شركات مش ده نوع من الارتقاء برضه ولا إيه وبعد الشهر الكريم مايخلص هقولكم عملت إيه من يوم ماسبتكم لحد أفضل مطربة شعبية 2019". Advertisements

وتابعت أمينة: "الحركات أنت عارف مين بتوع الحركات أعوذ بالله من كلمة أنا، أمينة بتاعت حاجة بسيطة من اللى عندى لحد 2019 ميوركس دوور أفضل أغنية عربية الحمد لله، علاء زوجى معلمنى إن ماعندناش وسايط"، مختتمة بالقول: "ملحوظة.. الرد جه متأخر شوية بس أصل أنا مابتابعش الكلام الفاضى".





وكانت المطربة أمينة، شاركت فى حملة ”الخليج 365” خليك فى البيت من خلال فيديو خاص، حيث طالبت جمهورها بالحفاظ على مصر من فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستجابة لحملة خليك فى البيت، وأضافت الحمد لله فى مصر لا يزال أمامنا الوقت لصد هذا الوباء والتخلص منه من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة وعدد تعدادها كبير وليس لنا وطن سوها ويجب أن نحافظ عليها وعلى أنفسنا.