شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين".. مفاجأة فى فيلا ريهام حجاج بتخطيط من محمود حميدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة ‏وخالد النبوى، صراعا بين "سليم" محمود حميدة، و"دنيا" ريهام حجاج، آخره ‏عندما تذهب "دنيا" إلى فيلتها فتجد عمها "عماد رشاد" ‏وزوجته فى الفيلا ولا ‏تستطيع الدخول بمفتاحها، إذ يعتبر ان عمها له نصيب فى ‏تلك الفيلا بعد وفاة ‏أخيه، ولجأت أمها "ندى ‏بسيونى" إلى تزوير عقودها حتى لا يشاركهما فى ‏الفيلا، ‏ويعرض" سليم" محمود حميدة المساعدة وخروج عمها من الفيلا ‏‏مقابل الإقناع بـ "صاحبها" "وائل" كريم قاسم وإقناعه بالعمل معه فى تجارة ‏المخدرات، لكن يتبين أن ذلك طعم للإيقاع بهما.‏

‏وخطط "ياسين" خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم ‏قاسم، على العمل مع "سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل ‏الإيقاع به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات لالاتفاق ‏مع الشرطة، لكن كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات ‏كاميرات. ‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏9:30 ‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎