شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 20.. تنصيب ياسر جلال فتوة الجمالية بعد هزيمته لفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة 20 من مسلسل الفتوة للنجم ياسر جلال بتنصيبه فتوة حي الجمالية بعد هزيمته للمعلم فرج العتال في النبوت وتلقينه درسا في أصول الفتونة ، وكان ياسر جلال قد ظهر ملثما وكشف عن شخصيته بعدما هزم المعلم فرج العتال " ضياء عبد الخالق " المعلم عزمي " إحمد صلاح حسني " وكاد يكون هو الفتوة لكن ظهور حسن الجبالي وفوزه عليه غير مجري الاحداث .



ضياء عبد الخالق (2)

كانت قد توالت الاحداث في الحلقة 20 من مسلسل الفتوة وجمع مشهد بين مي عمر " ليل " وياسر جلال " حسن الحبالي " وتساله عن سبب مقتل والدها ويكشف لها ياسر جلال عن الذهب الذي وجده وفي نفس الوقت يؤكد لها أن رياض الخولي هو سبب كل الكوارث وتطلب منه ليل البعد عنها لكنه يرفض ويؤكد لها انه يحبها ولن يتركها وبعد الاربعين سيتزوجها وانه لن يخاف ولن يفرقه عنها الا الموت .



ياسر جلال يهزم ضياء عبد الخالق

وكان عزمي قد ذهب لفضل ويعرض عليه مبايعته ليكون الفتوة وأن يتخلي عن أحلامه بأن يكون فتوة الجمالية ويساومه بعودته للجمالية مع رجاله وأن يكون كبير المشاديد وأن يتعاون معه ليكونا معا .

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وليل تقابل فريدة سيف النصر وتطلب منها البحث عن عايدة رياض للانتقام منها لانها قتلت امها " احباب "

بدات الحلقة 20 من مسلسل " الفتوة " بفضل يحدث حصانه " عزيز " ويؤكد له إنه سيكون فتوة قريبا ثم مشهد آخر لجميلة الغازية تعزي مي عمر " ليل " والمعلم عزمي " أحمد صلاح حسني " الذي يطلب من جميلة البقاء في الجمالية والعودة اليها لكنها تشترط عليه الزواج منها .



ياسر جلال الفتوة

وكان حسن الجبالي يسير في الحارة ويواجه المعلم فرج وفي نفس الوقت يستعد عزمي لينصب نفسه فتوة لحي الجمالية ، أما رياض الخولي فيجمع رجاله ويرفض مواجهة الفتوات خوفا من معركة يموت فيها ومازالت حالة حي الجمالية الترقب لمن سيكون فتوة الجمالية الجديد بعد مقتل إحمد خليل فهناك صراع خفي بين أكثر من طرف .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .