شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز بعد شهر على وفاة والدتها: لا شيء يريح قلبى المتعب سوى حضن أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرى مرور شهر على وفاة والدتها "جودى الحسينى"، مؤكدة أن لا شيء سيريح قلبها المتعب سوى حضن أمها.





ونشرت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، صورا لها خلال فترة طفولتها وتحتضنها والدتها، صحبتها بتعليق: "ربى فاق اشتياقى لها سعة كونك هذا، لا شيء سيريح قلبى المتعب سوى حضن أمى، يارب اجمعنى بها فى جنتك لأحتضنها للأبد، اسألكم الفاتحة.. شهر".





من ناحية أخرى، تألقت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، حيث ظهرت دنيا بشكل مميز وجسدت نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التى تزوجت من "فتحى" – أحمد زاهر"، الأخ الشرير لرضوان البرنس.

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وقدمت دنيا مشهدا مؤثرا فى الحلقة 14 خلال مواجهة والدة فتحى – سلوى عثمان ، ونجية – أحلام الجريتلى، وأكدت لهم أن فتحى تزوج عليها من فدوى – روجينا، ونالت دنيا اشادات بسبب الشخصية التى قدمتها فى المسلسل، بالإضافة إلى رواد السويشال ميديا الذين اعتبروها المرأة المظلومة فى الأحداث.

تدور أحداث المسلسل حول رمضان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.