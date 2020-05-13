شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست عماد النشار يتهم صناع مسلسل "ونسنى" بسرقة مسلسله "عيلة ديليفرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السيناريست عماد النشار عضو اتحاد كتاب مصر بشكوى رسمية لنقيب المهن السينمائية مسعد فودة، يتهم فيها صُنّاع مسلسل ونسنى المعروض حالياً بسرقة فكرته "عيلة ديليڤري" والموثقة بتاريخ 2010/11/9 تحت رقم 5567 شهر عقارى العتبة، والتى تدور حول مكتب مخدماتى يعرض خدمة توصيل عائلات ديليڤرى للزبائن التى تحتاج للتغيير والونس لكسر حدة النمطية والرتابة التى يعانوا منها، ويقوم صاحب المكتب بإرسال عائلات كل يوم للزبون، عائلات من كل شرائح المجتمع وبيئتهم المختلفة حتى يصل للعائلة الصينى.
وجاء فى شكوى النشار أن صُنّاع مسلسل ونسنى بعدما قاموا بالسطو على جوهر الفكرة وعمود خيمتها ألا وهو المكتب الذى يقوم بتقديم الخدمة، قاموا بتحويل المكتب إلى تطبيق "أبليكشن"، كما قاموا بتغيير شكلى فى توزيع الأدوار داخل العمل، فبدلاً من إرسال عائلات مختلفة كل يوم للزبون فى عيلة ديليڤرى المملوكة للسيناريست عماد النشار، قاموا باستبدالها بإرسال الشباب أصحاب مكتب التطبيق إلى زبائن يمثلون شرائح وبيئات مختلفة.
وأضح النشار أن منتج العمل مهندس الديكور عادل المغربى تواصل معه منذ أعلن عن سرقة فكرته وطلب منه إرسال المعالجة الدرامية وحلقتين من مسلسل عيلة ديليڤرى، وطلب مقابلته وتعهد بحل المشكلة، وفى اللقاء عرض المنتج عادل المغربى شراء الفكرة وإنتاج مسلسل عيلة ديليڤرى من السيناريست عماد النشار لإنهاء هذه المشكلة، إلا أن أحد الحضور بدا كأنه شريك فى إنتاج العمل أشار للمنتج عادل المغربى بعدم إمكانية انتاج مسلسل السيناريست عماد النشار مما جعل المنتج عادل المغربى يتراجع عن إنتاج مسلسل عيلة ديليڤرى، وعرض شراء عمل آخر للسيناريست عماد النشار وإنتاجه مع شراء فكرة عيلة ديليڤرى بمبلغ زهيد وهذا مارفضه.
وكشف النشار أن مسلسل عيلة ديليڤرى كان مشروع ورشة منبثقة لأول مرة عن شعبة السيناريو باتحاد كتاب مصر برئاسة وإشراف السيناريست إبراهيم محمد على عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر ورئيس شعبة السيناريو.
جدير بالذكر أن الشكوى التى تقدم بها السيناريست عماد النشار لنقابة المهن السينمائية قيد التحقيق من خلال اللجنة التى يترأسها مستشار بمجلس الدولة وبعضوية المتخصصين من أعضاء النقابة كما هو متبع، كما أن نقابة اتحاد كتاب مصر سوف تتولى الدفاع عن السيناريست عماد النشار كأحد أعضائها، وكان قد سبق وأرسل السيناريست عماد النشار إنذارا للقناة لوقف بث حلقات مسلسل ونسنى.
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