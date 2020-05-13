شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست عماد النشار يتهم صناع مسلسل "ونسنى" بسرقة مسلسله "عيلة ديليفرى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السيناريست عماد النشار عضو اتحاد كتاب مصر بشكوى رسمية لنقيب المهن السينمائية مسعد فودة، يتهم ‏فيها صُنّاع مسلسل ونسنى المعروض حالياً بسرقة فكرته "عيلة ديليڤري" والموثقة بتاريخ 2010/11/9 تحت رقم 5567 ‏شهر عقارى العتبة، والتى تدور حول مكتب مخدماتى يعرض خدمة توصيل عائلات ديليڤرى للزبائن التى تحتاج ‏للتغيير والونس لكسر حدة النمطية والرتابة التى يعانوا منها، ويقوم صاحب المكتب بإرسال عائلات كل يوم للزبون، ‏عائلات من كل شرائح المجتمع وبيئتهم المختلفة حتى يصل للعائلة الصينى.‏

وجاء فى شكوى النشار أن صُنّاع مسلسل ونسنى بعدما قاموا بالسطو على جوهر الفكرة وعمود خيمتها ألا وهو المكتب ‏الذى يقوم بتقديم الخدمة، قاموا بتحويل المكتب إلى تطبيق "أبليكشن"، كما قاموا بتغيير شكلى فى توزيع الأدوار داخل ‏العمل، فبدلاً من إرسال عائلات مختلفة كل يوم للزبون فى عيلة ديليڤرى المملوكة للسيناريست عماد النشار، قاموا ‏باستبدالها بإرسال الشباب أصحاب مكتب التطبيق إلى زبائن يمثلون شرائح وبيئات مختلفة.‏

وأضح النشار أن منتج العمل مهندس الديكور عادل المغربى تواصل معه منذ أعلن عن سرقة فكرته وطلب منه إرسال ‏المعالجة الدرامية وحلقتين من مسلسل عيلة ديليڤرى، وطلب مقابلته وتعهد بحل المشكلة، وفى اللقاء عرض المنتج ‏عادل المغربى شراء الفكرة وإنتاج مسلسل عيلة ديليڤرى من السيناريست عماد النشار لإنهاء هذه المشكلة، إلا أن أحد ‏الحضور بدا كأنه شريك فى إنتاج العمل أشار للمنتج عادل المغربى بعدم إمكانية انتاج مسلسل السيناريست عماد النشار ‏مما جعل المنتج عادل المغربى يتراجع عن إنتاج مسلسل عيلة ديليڤرى، وعرض شراء عمل آخر للسيناريست عماد ‏النشار وإنتاجه مع شراء فكرة عيلة ديليڤرى بمبلغ زهيد وهذا مارفضه.‏

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وكشف النشار أن مسلسل عيلة ديليڤرى كان مشروع ورشة منبثقة لأول مرة عن شعبة السيناريو باتحاد كتاب مصر ‏برئاسة وإشراف السيناريست إبراهيم محمد على عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر ورئيس شعبة السيناريو.‏

جدير بالذكر أن الشكوى التى تقدم بها السيناريست عماد النشار لنقابة المهن السينمائية قيد التحقيق من خلال اللجنة ‏التى يترأسها مستشار بمجلس الدولة وبعضوية المتخصصين من أعضاء النقابة كما هو متبع، كما أن نقابة اتحاد ‏كتاب مصر سوف تتولى الدفاع عن السيناريست عماد النشار كأحد أعضائها، وكان قد سبق وأرسل السيناريست عماد ‏النشار إنذارا للقناة لوقف بث حلقات مسلسل ونسنى.‏